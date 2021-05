Cadela resgatada da Ponta do Sol com ferimento grave por viver acorrentada

Uma cadela foi resgatada pela Associação Ajuda a Alimentar Cães, da Ponta do Sol, apresentando ferimentos graves na zona do pescoço.

De acordo com a associação, esta foi uma das consequência de o animal viver acorrentado e com uma coleira demasiado apertada. A cadela encontra-se a receber tratamento veterinário, uma vez que apresentava uma laceração profunda no pescoço. As imagens foram partilhadas nas redes sociais da associação e podem ferir os leitores mais sensíveis.

A Ajuda a Alimentar Cães alerta para a forma como os tutores tratam os animais e para as consequências do uso de coleiras demasiado apertadas.