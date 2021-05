Ponta do Sol com 10 novos casos de covid-19 nos últimos 14 dias

Ontem, o concelho da Ponta do Sol registou três novos casos de covid-19, de um total de 11 novas infecções atribuídas à Região pela Direcção Regional da Saúde (DRS) no habitual balanço diário.

Com estes números, passam a ser 10 os novos casos da doença que aquele concelho soma nos últimos 14 dias, fazendo com que passe a estar à beira do risco moderado de transmissão desta nova doença, com 116 novos casos por 100 mil habitantes.

Seis destes casos foram identificados nos últimos sete dias e incluem-se no total de 12 casos que, ontem, se encontravam activos naquela localidade da zona Oeste.

Embora os três casos de ontem possam não ter grande expressão no todo regional, têm alguma relevância para o concelho, uma vez que, em função da sua população (8.593 habitantes no final de 2019 de acordo com o Instituto Nacional de Estatística) a taxa de incidência pode rapidamente sofrer alterações para pior.

A Ponta do Sol inclui-se, assim, na lista do top 5 regional, olhando os concelhos que mais novos casos de covid-19 registam na última quinzena. Neste grupo incluem-se, à cabeça, o Funchal (128), Santa Cruz (30), Machico (21), Câmara de Lobos (20).

Escolas do concelho sem novos casos

Este mês de Maio ainda não foram identificados quaisquer casos de covid-19 nas escolas do concelho da Ponta do Sol, de acordo com o balanço diário que é feito pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Quer isto dizer que nenhum dos novos casos reportados entre 27 de Abril e o dia de ontem diz respeito a crianças ou jovens a frequentar os estabelecimentos de ensino locais.

Os últimos casos associados às escolas daquela localidade foi reportado a 23 de Abril. Nessa altura, a SRE dava conta de que uma criança e uma educadora da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lombada estavam infectadas com covid-19.

Em Abril, a Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lombada registou três novos casos de covid-19, todos na mesma sala. Foto DR

Estas duas pessoas pertenciam, de resto, à mesma sala do pré-escolar que no dia 19 de Abril havia iniciado isolamento profilático por uma criança ter testado positivo para o novo coronavírus.

Embora não tenha sido confirmado por nenhum elemento da escola, nem tão pouco pelas autoridades de saúde, tudo leva a supor termos estado perante um pequeno surto localizado que rapidamente foi identificado, testado e isolado.

Ainda a respeito dos casos de covid-19 nas escolas da Ponta do Sol, no dia 6 de Maio foram rastreados os alunos do 3.º ciclo e do secundário da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e todos os testes foram negativos. Já os testes que haviam sido feitos no dia 12 de Abril, aquando do regresso destes alunos ao regime presencial, foram todos negativos.

Apenas o Funchal com risco moderado

Olhando o todo regional, apenas o concelho do Funchal apresenta risco moderado de transmissão da covid-19, com 128 novos casos nos últimos 14 dias, o equivalente a 123 infecções por 100 mil habitantes.

Todos os restantes concelhos apresentam risco baixo de transmissão desta doença, embora, como já referimos, o concelho da Ponta do Sol esteja quase no limite máximo desse patamar, com 116 casos por 100 mil habitantes.

Por ordem de grandeza, temos Machico (105), Santa Cruz (66), Câmara de Lobos (59), São Vicente (58), Ribeira Brava (32) e os restantes quatro concelhos – Santana, Porto Moniz, Calheta e Porto Santo - sem qualquer caso na última quinzena.

Há três meses que não se registar qualquer caso de covid-19 entre os cidadãos residentes no Porto Santo. A última infecção identificada entre moradores da Ilha Dourada data de 9 de Fevereiro. Este é o concelho que há mais tempo não tem qualquer novo caso entre os seus habitantes.

No seu todo, a Região apresenta, neste momento, risco baixo de transmissão da covi-19, com 85 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.