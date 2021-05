JPP questiona Governo Regional sobre ligação entre a Ponta do Sol e os Canhas

O JPP esteve, este sábado, dia 15 de Maio, na Ponta do Sol, para lembrar a promessa feita pelo Governo Regional da construção de um túnel de ligação entre a Ponta do Sol e os Canhas.

Paulo Freitas, candidato do JPP à Ponta do Sol, recorda que "a primeira fase desta obra já terminou e que a segunda fase, que previa a construção de um túnel que tinha como objectivo trazer maior fluidez ao trânsito, evitando situações como aquela que aconteceu aquando do encerramento da estrada regional 222, que transformou a entrada e saída de viaturas nos Canhas num verdadeiro caos, nunca avançou”.

O porta-voz da iniciativa reconhece que a resolução desta questão "não está diretamente ligada à Câmara Municipal da Ponta do Sol", mas aponta que a mesma, “quer na vereação PSD, quer na vereação PS, nunca se mostrou interessada em articular com o Governo Regional a conclusão desta obra”.

O JPP pede, por isso, uma "solução" para esta promessa nunca cumprida.

"É preciso valorizar esta freguesia dos Canhas que reúne uma vasta área de serviços e cuja população merece uma rede viária de qualidade”, rematou.