Alteração às medidas Covid-19 decidida na quinta-feira

Estava previsto para amanhã, mas só vai acontecer na próxima quinta-feira. As novas medidas de combate à Covid-19, na Região, só deverão ser anunciadas na próxima quinta-feira. Isso mesmo disse o vice-presidente do Governo Regional, durante a visita ao início de obra do novo Hospital Central da Madeira.

Pedro Calado falou da importância de ter uma situação pandémica controlada, nomeadamente, pela possibilidade de receber turistas, tão importantes que são à situação económica, e, por isso, apelou aos madeirenses para que cumpram as regras em vigor. Tudo o que o Governo Regional não quer é ter de dar um passo atrás.

A reavaliação das medidas Covid-19 e, talvez, um abrandamento das mesmas foram anunciadas para amanhã, por Miguel Albuquerque. Na altura, semana passada, o presidente do Governo previa, por exemplo, um alargamento do horário de funcionamento dos bares e restaurantes e a autorização de competição às modalidades de baixo risco.

Mas, nos últimos dias, houve um crescimento do número de casos, à excepção de domingo, o que poderá conduzir a uma reconsideração do caminho a prosseguir.

Na reunião do Conselho de Governo, da próximo quinta-feira, as decisões serão tomadas.