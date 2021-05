'Casting' para seleccionar duas modelos para representar a Madeira em eventos mundiais

No próximo sábado, a partir das 14h30, no In Mountain Country House, no Caniço, realiza-se um ‘casting’ para seleccionar duas madeirenses, que irão representar a Região em eventos de moda mundiais através da agência de modelos High Couture Model, que está sediada em Londres.

As candidatas seleccionadas irão também participar no Madeira Fashion Weekend, que, este ano, se realiza nos dias 20 e 21 de Novembro, no rooftop do Pestana CR7 Funchal. Recorde-se que a embaixadora do evento é Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo.

Elma Aveiro

O único requisito para a selecção é ter idade superior a 18 anos. Podem concorrer pessoas de todas as freguesias da Madeira.

O painel de jurados é constituído por Iris Rodriguez, directora da agência High Couture Model, que fará também parte da produção do Madeira Fashion Weekend, assim como com Francis Cardoso, bailarino, cantor e CEO do Madeira Fashion Weekend, Yvonne Cardoso, bailarina e CEO do Madeira Fashion Weekend, Lucilia Couture, estilista, e Yildiz Beauty, consultora de beleza. Esta última fará uma pequena demonstração após o 'casting'.

Iris Rodriguez

Lucilia Couture

Yvonne Cardoso

Yildiz Beauty

As interessadas em participar na audição podem fazê-lo através do envio de uma mensagem para as páginas de Facebook e de Instagram de Francis Cardoso. As seleccionadas terão depois formação.

O ‘casting’ será realizado por grupos, de acordo com as actuais medidas em vigor para conter a propagação da covid-19, que foram estipuladas pelas autoridades de saúde.

Veja o vídeo do convite de Francis Cardoso para participar na audição: