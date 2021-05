Troço de acesso ao Pico Branco está encerrado

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza encerrou temporariamente, por questões de segurança, parte do percurso pedestre PR 1 Vereda do Pico e Terra Chã que dá acesso ao Pico Branco, no Porto Santo.

Em causa está o encerramento do troço compreendido entre a bifurcação e o Pico Branco.

Informa que, no entanto, o troço de acesso à Terra Chã encontra-se transitável.