Desacatos no Marquês 'mancham' festa 'verde e branca'

Desacatos na praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, 'mancharam' hoje as celebrações do título da I Liga portuguesa de futebol conquistado pelo Sporting, com alguns adeptos a derrubarem grades e a arremessarem objetos contra a polícia.

Devido à pandemia de covid-19, o acesso à rotunda estava vedado com grades ao longo das artérias circundantes à praça, com milhares de adeptos 'leoninos' atrás do gradeamento, à espera da passagem dos autocarros panorâmicos com os jogadores e 'staff' sportinguista, que iriam desfilar desde o Estádio José Alvalade até este local.

Um forte dispositivo policial procurou suster a euforia sportinguista, mas a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi obrigada a intervir quando alguns adeptos derrubaram as grades, no início da avenida Fontes Pereira de Melo, que liga o Marquês de Pombal ao Saldanha.

Alguns adeptos chegaram mesmo a sofrer ferimentos, tendo recebido prontamente assistência dos bombeiros, enquanto a multidão colocada nessa zona fugia à intervenção policial ou arremessava garrafas de vidro e tochas para o outro lado do gradeamento, onde, para além da polícia e dos bombeiros, apenas está presente a comunicação social.

Desde o apito final em Alvalade, uma vasta multidão acorreu ao Marquês, que tem a estátua iluminada de verde, em clima de enorme festa e com engenhos pirotécnicos em largo número, como fogo de artifício, tochas ou petardos, mas sem cumprirem qualquer tipo de distanciamento social e muitos até sem utilizar máscara.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.

PSP intervém no Marquês de Pombal antes da chegada da equipa

Após várias tentativas de derrubarem as grades que circundavam o local e arremessos de objetos, o corpo de intervenção voltou a atuar, pela segunda vez, no mesmo local, enquanto alguns adeptos faziam deflagrar artefactos pirotécnicos.

Antes mesmo da saída do autocarro panorâmico com o plantel e 'staff' da equipa campeã nacional de futebol do Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde venceu o Boavista, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, assegurando a conquista do título nacional, 19 anos depois da última, tinham ocorrido desacatos entre adeptos e as autoridades.

Devido à pandemia de covid-19, o acesso à rotunda está vedado com grades ao longo das artérias circundantes à praça, com milhares de adeptos 'leoninos' atrás do gradeamento, à espera da passagem dos autocarros panorâmicos com os jogadores e 'staff' sportinguista, que irão desfilar desde o Estádio José Alvalade até este local.

Novamente, alguns adeptos sofreram ferimentos, necessitando de assistência dos bombeiros.