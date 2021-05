Albuquerque reabre modalidades desportivas de médio e alto risco

O presidente do Governo Regional anunciou que amanhã será aprovado em Conselho de Governo a “abertura à competição das modalidades de médio e abrir aos treinos as modalidades de alto risco”, dando exemplos do Judo, Muai Thay.

Miguel Albuquerque sublinhou igualmente que a abertura da época balnear será aprovada bem como o horário de encerramento da restauração passa as 23 horas é recolher obrigatório para as 24 horas tal como já havia sido noticiado.

A vacinação dos 600 profissionais afectos aos lares e centros de convívios também estão contemplados nesta decisão.

Miguel Albuquerque falava à margem da visita à Companhia Nova de Aguardente Lda., ao Parque Empresarial da Ribeira Brava.

A empresa fundada em 2015 é responsável pela produção do ‘Canning’s Gin’ distinguido com a medalha de ouro no Internacional Wine and Spirits em 2018 , com capacidade de produção de 10 mil garrafas, no entanto à melhor expectativa é atingir as 25 mil garrafas mês. O preço unitário está tabelado nos 29,90 euros, abaixo do mercado, frisou o

O Canning’s Gin, cuja receita inclui plantas e frutos da floresta Laurissilva, é atualmente exportado para o continente europeu e asiático, designadamente Áustria, Luxemburgo, China e Japão.