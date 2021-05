Recorde a actuação da soprano Carla Moniz na ‘Ópera Orquídea Branca’

Em 2008, a solista madeirense Carla Moniz encarnou a imperatriz D. Amélia de Bragança, na maior produção artística realizada na Madeira: a ‘Ópera Orquídea Branca’.

Composta pelo maestro Jorge Salgueiro e integrada nas comemorações dos 500 anos da cidade do Funchal, a ópera reuniu 150 artistas (entre cantores líricos, solistas, coros, dançarinos e actores) acompanhados por uma orquestra de 26 músicos, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, num dos projectos artísticos mais arrojados do Gabinete Coordenador de Educação Artística da Madeira.

Carla Moniz está de volta aos palcos, como Rosina, na digressão da ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’ da companhia Operar.te, sobre a qual pode ler mais na edição impressa de hoje do seu DIÁRIO de Notícias da Madeira:

Sobre Carla Moniz

Carla Isabel Moniz iniciou os seus estudos musicais no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, na classe de canto do professor, compositor e maestro Victor Costa, finalizando o Curso Geral de Canto. Em paralelo com o canto lírico, finalizou o curso básico de Piano e estudou Canto Jazz, também no Conservatório, em parceria com o Hot Club de Portugal.

Em 2005 ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, onde fez parte da Classe de Canto de Elsa Saque (2005) e Sílvia Mateus (2006-2008). Participou em óperas como ‘A Flauta Mágica’ (Knabe) (W. A. Mozart) e ‘Dido e Aeneas’ (Dido) (H. Purcell) em Lisboa, Almada e Açores, tendo trabalhado com os encenadores Francisco Salgado, Carlos Otero e Sílvia Mateus. Ainda em Lisboa, realizou diversos concertos de Música Antiga e Recitais.

Em 2008, terminou a sua licenciatura em Canto e regressou à Madeira, participando no Musical 'Sound of Music' (Maria) (Rogers e Hammerstein) com a Companhia de Teatro 'MADS', no Teatro Municipal Dias, e ainda na estreia de duas óperas de Jorge Salgueiro: 'Orquídea Branca' (princesa D. Ma Amélia) e 'O salto' (Diana), tendo como encenador Miguel Vieira.

Em 2012, interpretou o papel de Inês de Castro, no Requiem à sua memória, composto pelo compositor madeirense Pedro Macedo, em estreia em Coimbra e, desde então, tem vindo a realizar um trabalho activo em concertos e recitais, nomeadamente na Igreja do Colégio, no Palácio de S. Lourenço e no Teatro Baltazar Dias e em diversos festivais como solista (Festival de Liszt; Festival Raízes do Atlântico; Festival de Música da Madeira e Festival de Música Internacional em Kremz, Áustria, com o Quinteto ‘Medioatlântico’).

Em 2014, termina o Mestrado em Ensino da Música – Especialização em Canto e Música de Conjunto, pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Artes Aplicadas.

Actualmente é professora no Conservatório – Escola de Artes da Madeira, onde leciona as disciplinas de Canto e Estúdio de Ópera e tem trabalhado em alguns concertos como solista com a Orquestra Clássica da Madeira.