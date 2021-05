Autarquia limpa escarpa do acesso à Fajã das Galinhas

O município de Câmara de Lobos encontra-se a proceder à limpeza do talude sobranceiro à estrade José Avelino Pinto, de acesso à Fajã das Galinhas. Uma intervenção que ocorre ao longo de toda a extensão da via, com cerca de 1500 metros, e que visa prevenir a queda de material rochoso e vegetal.

Conforme frisa o vereador com o pelouro do Ambiente, Leonel Silva, citado em nota de imprensa, o objectivo desta acção passa pela "salvaguarda da segurança de pessoas e bens do sítio da Fajã das Galinhas".

A aposta do município de Câmara de Lobos passa pela intervenção preventiva, no sentido de precaver, desde já, deslizamentos ou queda de árvores que poderiam ocorrer no próximo inverno.

A operação está a ser levada a cabo por operacionais da equipa municipal de intervenção em altura, criada em 2020, que recebeu formação certificada ministrada por uma entidade devidamente acreditada para o efeito.

"Ao longo da última semana foram já removidas mais de 18 toneladas de material vegetal e rochoso que ponham em causa a estabilidade do talude", revelou ainda a autarquia, perspectivando que o número total de material removido possa chegar às 30 toneladas até ao fim da intervenção.