Calado apela à união do PSD-M

Era de todas as intervenções a mais aguardada. Pedro Calado foi o último dos 10 cabeças de lista que subiram ao palanque do Conselho Regional do PSD-M que decorreu hoje, e fê-lo para apelar à união: “Temos de estar juntos e motivados em nome do nosso Partido e da nossa família Social-democrata, para devolvermos à Região o poder local e para que nos orgulhemos, ainda mais, de pertencer a este Partido, que é, de facto, o único capaz de garantir a estabilidade, o desenvolvimento e a paz social que a nossa população mais precisa” afirmou.

O candidato pela coligação PSD/CSD à Câmara Municipal do Funchal expressou toda a sua confiança na vitória do PSD/M nas próximas eleições.

Uma vitória que se justifica, conforme sublinhou, em nome do futuro da Região e de toda a população, entendida nos seus onze concelhos, particularmente no Funchal, onde se torna cada vez mais evidente a falta de resposta e de capacidade do Executivo em corresponder ao que as pessoas mais precisam, tanto mais numa conjuntura que exige novas soluções e que obriga a que, quem governa, tenha uma estratégia clara e capaz de resolver no presente e de garantir o futuro.

Exaltando a importância de preservar, acima de tudo, os valores e princípios mas, também, a força do PSD/M – força que muitos julgaram perdida nas recentes batalhas eleitorais também aludidas no seu discurso – Pedro Calado apelou à união e mobilização de todos os militantes em torno dos desafios que se avizinham e lembrou “que o poder do PSD/M começa, precisamente, nas Juntas de Freguesia, nas Câmaras Municipais e no diálogo com o povo”. Um diálogo que, vincou, “tem de ser feito com simplicidade, com trabalho, mas com muita lealdade”.

Negou existirem “candidatos a prazo” e reiterando que o seu compromisso pelo Funchal é por quatro anos, Pedro Calado mostrou-se confiante e disse mesmo acreditar que o PSD-M terá um bom resultado nas Autárquicas.