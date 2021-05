D. Tolentino Mendonça preside à reabertura do Santuário de Nossa Senhora d’ Aires em Évora

O cardeal madeirense, D. José Tolentino Mendonça, vai presidir hoje, dia 15 de Maio, pelas 17 horas, à eucaristia de reabertura do Santuário de Nossa Senhora d’ Aires, em Viana do Alentejo, na Arquidiocese de Évora.

"Após algum tempo em obras de reabilitação, este santuário do Alentejo vai reabrir hoje, sendo a eucaristia presidida por D. José Tolentino Mendonça e concelebrada pelo Núncio Apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo, pelo Arcebispo de Évora, D. Francisco José Senra Coelho, pelo Arcebispo Emérito de Évora, D. José Francisco Sanches Alves, e pelo Bispo de Beja, D. João Marcos", refere o programa citado pela Agência ECCLESIA.

As cerimónias vão ser transmitidas em direto através das páginas de facebook do Santuário, da Arquidiocese de Évora, da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, e do Canal Meo 989390.

Recorde-se que o cardeal José Tolentino Mendonça está em Portugal, onde presidiu à peregrinação internacional aniversária de Maio ao Santuário de Fátima, um ano depois de, pela primeira vez na história, as celebrações terem decorrido sem fiéis.

O cardeal Tolentino Mendonça é bibliotecário e arquivista do Vaticano.