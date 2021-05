JPP afirma que "o Caniçal não ficará calado”

O JPP manifesta solidariedade para com os habitantes do Caniçal, que serão privados do usufruto dos serviços do banco Santander, que sai dessa freguesia a 21 de Maio, sendo o único balcão existente no Caniçal. Por esse motivo, o partido está a reunir assinaturas para um abaixo-assinado a ser entregue aos responsáveis pelo banco.

Jéssica Teles, em representação da concelhia de Machico, refere que, apesar de se tratar de um serviço privado, "lamenta que não tenha havido por parte da administração, o respeito pelos clientes residentes ou não residentes desta freguesia como é o exemplo dos trabalhadores da Zona Franca, que também utilizavam estes serviços”.

Jéssica Teles referiu que “o argumento da deslocação dos serviços para Machico ou Santana não é válido porque, a população mais idosa, irá ter grande dificuldade na deslocação e em termos de distância torna-se um constrangimento para a população em geral”.

“Consideramos importante que não haja retrocesso relativamente ao passado, uma vez que o banco Santander alargou os seus serviços criando expetativas nas pessoas, e desta forma, ao encerrar este balcão, está lamentavelmente a defraudar os seus clientes”, disse.

“O Caniçal não ficará calado”, concluiu.