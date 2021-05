Albuquerque diz que não contar com “Pedro Calado no Governo é uma boa notícia”

“Se não contarmos com o Dr. Pedro calado no Governo é uma boa notícia.” A afirmação é de Miguel Albuquerque, mas tem um contexto. É no pressuposto de que isso só acontece se ele for eleito presidente da CMF. Por isso, a boa notícia é para a cidade, como fez questão de realçar.

O presidente do Governo Regional respondia a uma questão sobre a elaboração do próximo Orçamento da Região e garantiu que, se Calado sair, “será encontrada uma solução”, sem referir qual.

Sobre o seu ainda vice-presidente, Albuquerque não poupou nos elogios ao também candidato do PSD à principal autarquia da Madeira. “É uma pessoa de inteira confiança, um trabalhador nato, uma pessoa competente, uma pessoa séria.”

Calado é também, acrescentaria, quem o Funchal necessita, para mudar “tudo”.

“Toda a gente conhece o Dr. Pedro Calado e a forma de estar dele, que na vida pública, quer na vida privada.”

As declarações de Miguel Albuquerque foram proferidas após a uma vista ao hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi apresentado um novo projecto relacionado com Cuidados Intensivos.