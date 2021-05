Vacinação contra a covid-19 na Madeira atinge novo máximo diário

Ontem foi alcançado um novo máximo diário de doses da vacina contra a covid-19 administradas na Madeira. Foram 3.432 as pessoas vacinadas, distribuídas por cinco concelhos.

Mais de metade dessas vacinas – 1.716 doses – foram administradas no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo.

Em nota enviada às redacções, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil (SRS) faz saber que no Porto Moniz foram administradas 204 vacinas, em São Vicente outras 222, em Santa Cruz 900 e na Calheta 390.

Para hoje, dia 13 de Maio, a vacinação contra a covid-19 decorre no Centro de Vacinação do Funchal, em Santana e em Santa Cruz.

No caso do concelho de Santana, “além da vacinação das pessoas residentes em função do critério da idade estão a ser vacinados alguns doentes acamados residentes no concelho”, dá conta a SRS.

Já no Funchal, é dada continuidade à vacinação dos profissionais do sector turismo e de pessoas portadores de doenças de risco.