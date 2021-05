Excessos nos festejos do Sporting são um problema que compete à polícia e não ao Governo, diz Albuquerque

Miguel Albuquerque lamentou os excessos ocorridos ontem no Funchal depois de o Sporting Clube de Portugal se ter sagrado campeão nacional da I Liga do futebol português, mas considera que este é um problema que não compete ao presidente do Governo Regional, mas à polícia.

"Não vou criticar isso, mas também acho que não podemos estar a exagerar. As coisas podiam ter corrido melhor, mas também podiam ter corrido pior. Acho que não houve assim grandes aglomerações", atirou, acrescentando que "o futebol tem destas coisas".

Miguel Albuquerque falava na Quinta Vigia, esta quarta-feira, dia em que recebeu a dupla de árbitros de andebol nomeados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, Ricardo Fonseca e Duarte Santos.

Veja o vídeo:

Recorde-se que ontem muitos foram os madeirenses que se concentraram no Funchal para festejar a conquista do campeonato do Sporting, com a grande maioria a prolongar os festejos depois do recolher obrigatório (às 23 horas) e sem cumprir as medidas de contenção da covid-19.