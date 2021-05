União lança Escola do Medina

O Clube Futebol União vai resgatar um dos maiores símbolos da sua história e baptizar a sua academia lembrando o treinador canarino Medina.

A 'Escola do Medina - Academia do Clube de Futebol União' é, assim, uma referência ao Mestre Medina, treinador responsável pela criação da escola azul amarela na década de 50 e que levou o clube a atingir um patamar de excelência, vencendo sete anos consecutivos o Campeonato da Madeira, entre a temporada 1955-56 e a 1962-63.

O Mestre Medina teve um papel fundamental no clube madeirense, tanto que o hino do União já lhe dá destaque: "O União ensina, tem a escola do Medina e sabe de que é capaz».

'Mestre' Medina e os Anos Dourados

As décadas de 1950 e 60 representarão as de maior sucesso do clube azul e amarelo a nível regional e é a essa época que o clube vai buscar muito do prestígio popular que o envolve. A grande transformação foi mesmo motivada pela chegada do espanhol, natural das Canárias, que acabou por ser o mentor de uma escola de futebol cujo sucesso acabaria por ser reconhecido mesmo fora da Madeira. Medina formou um grupo de jovens que até então disputava torneios no Almirante Reis e criou um grupo de campeões. Entre estes jogadores destacaram-se: Tiago, Elmano, Abelinha, Inácio, Amândio, Chino, Luís Angélica, Ferdinando, Filipe ou Salinhos.

O trabalho do Mestre Medina foi reconhecido em todo o país: o treinador canarino construiu uma escola de jogadores das mais importantes de Portugal.