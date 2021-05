PSD/M reafirma objectivo de vencer maioria das Câmaras e Juntas de Freguesia

O PSD/M sempre assumiu os seus objectivos e hoje reiteramos que temos todas as condições e iremos trabalhar para vencer a maioria das Câmaras e Juntas de Freguesia, nas próximas Eleições.

A afirmação é do presidente da Comissão Política Regional do PSD/M, Miguel Albuquerque, na abertura do Conselho Regional, que teve lugar este sábado, 15 de Maio, na Ponta do Sol.

Conselho Regional este que fica marcado pela confiança na vitória do PSD/M nas próximas Eleições Autárquicas, expressa e reforçada, também, nos candidatos que usaram da palavra.

Na ocasião Miguel Albuquerque apelou também ao "espírito de união e mobilização" dos social-democratas e vincou que "o PSD/M irá apresentar, à população, os melhores programas de acção para o futuro".

“Temos equipa, temos candidatos motivados que saíram da sua zona de conforto e temos a certeza de que reunimos todas as condições para vencer as próximas Eleições”, garantiu Miguel Albuquerque, reiterando que o principal adversário é o “PS/M, Partido ao serviço do colonialismo de Lisboa”, cuja direcção actual classificou, inclusive, como "a pior desde a fundação da Autonomia".

O "excelente" trabalho que a Região tem vindo a fazer do ponto de vista da contenção da pandemia, a "recorrente falta de solidariedade" do Estado e o "esforço" que a Madeira assumiu em prol da população, particularmente neste último ano, foram outros dos assuntos trazidos ao debate pelo Presidente do PSD/M.

“Temos, todos, a obrigação de trabalhar pelo melhor resultado nas Autárquicas”, afirma José Prada

Subscrevendo as palavras do presidente do Partido, o secretário-geral José Prada deixou, também, vários apelos à união e mobilização, lembrando “que é de todos que depende a vitória a alcançar nas Autárquicas”. Uma vitória que, acima de tudo, visa devolver “o progresso, o desenvolvimento e a qualidade de vida" às populações que hoje vivem nos concelhos liderados pela oposição,

“Temos, todos, a obrigação de trabalhar pelo melhor resultado nas próximas Eleições e temos a obrigação de recuperar a nossa liderança política local, entendida como meio de fazermos mais e melhor pela nossa terra e pelas nossas gentes”, disse José Prada, vincando que o PSD/M tem de recuperar o poder local, “que faz parte da sua natureza”.

Encontro que teve por porta-voz João Cunha e Silva.

Recorde-se que são candaditos pelo PSD às próximas autárquicas: Pedro Coelho, Carlos Teles, João Paulo Luís, José António Garcês, Brício Araújo, Norberto Ribeiro, Nuno Batista, Marco Gonçalves, Gualberto Fernandes e Pedro Calado - a par de Ricardo Nascimento, cujo Movimento é apoiado pelo PSD/M.