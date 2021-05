Adeptos do Sporting que estiveram nos festejos devem realizar teste rápido de antigénio

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, não quer que os festejos do Sporting, da passada terça-feira, venham a ter reflexos negativos na evolução da pandemia na Região e por isso desafiou, ontem, todos os adeptos que estiveram nos festejos na baixa do Funchal à realização de um teste antigénio rápido.

“A recomendação é que, aproveitando que a Madeira tem uma capacidade de testagem regional, todos aqueles que estiveram nos festejos, que estiveram, de facto, na Avenida do Mar, mesmo que por pouco tempo, mas que tiveram mais contactos e mais períodos de tempo sem o uso da máscara e sem o distanciamento, que aproveitem a oportunidade e façam o teste de antigénio rápido, nas farmácias e locais aderentes, para começarmos a ver se haverá alguma repercussão negativa na Região por causa destes festejos”, disse o governante, à margem da assinatura de um contrato-programa com a Universidade da Madeira (UMa), no Funchal.

Na quarta-feira, e após ter dito que não haveria nenhuma excepção no recolher obrigatório para os festejos do título de campeão do Sporting, na noite anterior, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, remeteu a fiscalização para as autoridades policiais. “Não vou criticar isso, mas também acho que não podemos estar a exagerar. As coisas podiam ter corrido melhor, mas também podiam ter corrido pior. Acho que não houve assim grandes aglomerações”, disse.

Também por causa dos festejos, mas no território continental, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) aconselhou quem esteve na terça-feira nas celebrações da vitória do Sporting no campeonato de futebol a reduzir os contactos nos próximos 14 dias e estar atento a sintomas de covid-19.