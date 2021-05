PS-M defende a duplicação dos incentivos à contratação

O Partido Socialista defendeu hoje a duplicação dos incentivos à contracção, de forma a que as empresas possam criar mais postos de trabalho.

O deputado do PS-M, Olavo Câmara, adiantou que o partido irá dar entrada no Parlamento madeirense com uma proposta para a criação de apoios nesse sentido.

Olavo Câmara ressaltou os números de desempregados na Região, apontando para mais de 20 mil pessoas nessa condição e vincou ainda a importância de criação de respostas para fazer face a esta problemática, que tem sido agravada com a pandemia.

É um problema estrutural na RAM que precisa de respostas e é a consequência da falta de políticas dos sucessivos governos regionais, que têm deixado muitos madeirenses para trás. Olavo Câmara, deputado do PS-Madeira.

O representante do partido assegurou que o PS e a JS "defendem uma aposta na criação de emprego, na majoração dos apoios existentes e, acima de tudo, no aumento dos incentivos às empresas para contratarem desempregados".

A ideia é que haja uma duplicação dos apoios existentes de programas de emprego e formação em contexto de trabalho do Instituto de Emprego da Madeira, de forma a que as empresas tenham meios para a criação de postos de trabalho.

O socialista deixa um alerta para que algo seja feito para reverter os números da Região, que tem a mais alta taxa de desemprego jovem do país, uma das maiores taxas de emigração, jovens com precariedade laboral e salários baixos, bem como muitas pessoas em risco de pobreza.