PSD-M congratula Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres

O Grupo Parlamentar do PSD informa que deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres pelo apuramento para a Liga dos Campeões Europeus de Clubes em Badminton.

Salienta o PSD que o clube, com 33 anos de história, se sagrou, a 2 de Maio, vice-campeão nacional de badminton em equipas mistas. O CDR Prazeres apresentou-se com uma equipa de 8 atletas, dos quais 6 são madeirenses e 4 deles naturais da Calheta, formados desde sempre nas escolas do clube.

O técnico que orientou a equipa é também natural da região, o que demonstra a qualidade do trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos nos clubes regionais e os frutos que se vão colhendo, com as sucessivas apostas feitas pelo Governo Regional no desenvolvimento desportivo na Madeira. Grupo Parlamentar do PSD-Madeira

No final de Junho, o CDR Prazeres estará na Polónia a participar na Liga dos Campeões Europeus em badminton, "com uma equipa técnica fortemente constituída por madeirenses".

Uma participação inédita para o clube, que permitirá aos atletas evoluírem e competirem ao mais alto nível, procurando melhorar performances e crescer em termos desportivos. Grupo Parlamentar do PSD-Madeira

O PSD congratula, por isso, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres pelo título de vice-campeão nacional em equipas mistas 2021, saudando todos os seus dirigentes, técnicos e atletas.