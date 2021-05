Vídeo mostra chegada da imagem de São Tiago Menor à Sé

A Renovação do Voto da Cidade a São Tiago Menor assinala, em 2021, os 500 anos e as comemorações são uma organização conjunta da Diocese do Funchal e da Câmara Municipal do Funchal.

Hoje, dia 1 de Maio, comemora-se a memória do padroeiro do Funchal e, para assinalar a data, a partir das 11 horas, na Sé Catedral, terá lugar a missa em honra de São Tiago Menor.

A celebração será, igualmente, transmitida em directo no Facebook oficial da Autarquia, sendo presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e contando com a presença do executivo municipal, tal como é tradição.

Na eucaristia marcarão também presença diversas entidades regionais, como é o caso do Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, ou do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.