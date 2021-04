Paulo Gouveia não lidera Tribunal de Contas

O gabinete do presidente do Tribunal de Contas acaba de informar que o juiz desembargador Paulo Gouveia não lidera aquela instituição, uma vez que o o júri não proferiu deliberação final relativamente ao concurso para recrutamento de Juiz Conselheiro para a Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

A informação enviada pelo Tribunal de Contas através de comunicado surge na sequência de uma notícia publicada hoje no JM, que dá conta de que o Paulo Gouveia ganhou o concurso para preenchimento da vaga na delegação regional do Tribunal de Contas.