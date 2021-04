Lobo marinho com 200 kg encontrado morto nas Desertas

Um lobo marinho com cerca de 200 kg foi hoje encontrado morto nas Desertas.

O animal seguiu num bote até ao porto recreio de Machico, onde era aguardado por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal com uma grua que o retirou do barco e colocou numa carrinha.

A lobo marinho vai ser levado para o Museu da Baleia para ser autopsiado.

De referir que esta operação foi coordenada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).