Tertúlia sobre lixo marinho a 30 de Abril

Realiza-se no próximo dia 30 de abril, pelas 15h, online, a tertúlia participativa 'Lixo Marinho e Pandemia: Que relação?'. Esta tertúlia terá como convidados João Monteiro e Sílvia Almeida, ambos investigadores do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), polo da Madeira, e Pedro Sepúlveda, Diretor de Serviços da Direção de Serviços de Ação Climática e Sustentabilidade na Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. A moderação estará a cargo da bióloga Sónia Costa do Observatório Oceânico da Madeira e do MARE-Madeira.

O mote para esta tertúlia é o artigo de opinião 'As medidas de contenção e tratamento da COVID-19 causarão mudanças na poluição por lixo marinho?', escrito por estes três autores e pelo investigador João Canning-Clode (MARE-Madeira) e publicado na revista científica Frontiers in Marine Sciences, em Agosto de 2020. Esta tertúlia será uma oportunidade de conversar sobre os possíveis efeitos no oceano do aumento do uso de descartáveis, incluindo os equipamentos de proteção pessoal, que têm sido usados como forma de controlar o contágio pelo novo coronavírus causador da covid-19.

Esta tertúlia enquadra-se nas ações de sensibilização do projeto ALIMAR - Ação Lixo Marinho um projecto de âmbito nacional financiado pelo Fundo Azul do Ministério do Mar, e tem a colaboração dos projetos CleanAtlantic (Interreg Atlantic Area) e Oceanlit (Interreg MAC), ambos projetos científicos que se focam no problema do lixo marinho.

Será usada a plataforma Microsoft Teams com transmissão em direto no facebook (@arditimadeira) e no Youtube da ARDITI (ARDITI Madeira). As inscrições para participar via Microsoft Teams devem ser feitas aqui.