Lobo Marinho reaparece no Paul do Mar

No espaço de uma semana e meia um lobo marinho foi avistado no calhau do Paul do Mar, inclusive este exemplar que, aparentemente, poderá ser o mesmo que visitou a localidade há poucos dias, “está, desde as 15 horas, apanhar banhos de sol”, revelou o presidente da Junta de Freguesia.

Entretanto o autarca já contactou o Parque Natural para que possa mobilizar uma equipa de biólogos para proceder a eventuais procedimentos ou análises para atestar que o animal encontrar-se livre de alguma sintomatologia adversa que impeça de ter a sua mobilidade normal.

“Tem cerca de dois metros, tem estado tranquila. Já foi ao mar, mas regressou e está deitada no calhau”, relatou há instantes.