CDS - Câmara de Lobos pede alargamento dos apoios às micro e pequenas empresas

O vereador do CDS na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, defendeu hoje, após a reunião ordinária do executivo, um alargamento do pacote de apoio financeiro às micro e pequenas empresas do concelho que foram penalizadas pela pandemia.

Uma medida "acertada" que teve a anuência do CDS, corroborou.

Não obstante, "passado apenas um mês e meio após a sua aprovação e publicação", Amílcar Figueira constata que "é preciso parar para corrigir o que está mal", pois "dos 600 mil euros previstos para estes apoios, apenas 8 % (ou seja, 47 mil euros) chegaram às empresas".

O CDS propõe, então, que esta verba "chegue a mais pessoas" e, neste sentido, que se avance "rapidamente" com uma alteração ao regulamento actual, "para abri-lo a outros setores de actividade e permitir, assim, um maior número de candidaturas".

"Só assim é que estamos a ajudar o setor económico de Câmara de Lobos", remata.