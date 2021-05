Manifestação da União de Sindicatos junta 150 nas ruas do Funchal

“Abril continua! Maio está na rua!; Contra a exploração, a luta é a solução! Trabalho sim, desemprego não!”. Estas foram algumas palavras de ordem proferidas na manifestação do 1º de Maio, junto à Assembleia Legislativa Regional que a União dos Sindicatos da Madeira (USAM) organiza na tradicional manifestação do 1º de Maio, sob o lema ‘Lutar pelos direitos / Combater a exploração – + Emprego, + Salários, 35 horas, Contratação Colectiva, Serviços Públicos’ na qual a organização estima centena e meia de aderentes, a maioria dos quais dirigentes de 15 sindicatos ou outras organizações, incluindo figuras do BE e da CDU.

Anteceder o desfile, Alexandre Fernandes voltou a acentuar a tónica no desemprego contrariando números da taxa de emprego avançados pelo Governo. Segundo as contas do coordenador da USAM são cerca de 30 mil desempregados enquanto a tutela avança com pouco mais de 20 mil trabalhadores nesta condição.

Fernandes explica que os 10 mil que estão fora da lista governamental deve-se a estarem com vínculo laboral temporário, o que na sua opinião deve ser tido em conta.

A marcha segue rumo ao Jardim Municipal onde haverá as intervenções sindicais.