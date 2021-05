"Testes gratuitos são essenciais para o combate à pandemia"

O Grupo Parlamentar do PSD alertou, hoje, para a importância da testagem massiva e regular da população, enaltecendo o "carácter pioneiro" desta medida implementada pelo Governo Regional.

Numa iniciativa realizada no Largo do Chafariz, onde se encontra uma instalação móvel a realizar testes antigénio, a deputada Conceição Pereira lembrou que o Governo Regional está a facultar testes gratuitos, nas farmácias, a toda a população, com mais de 16 anos, de modo a identificar os casos positivos, isolá-los e conter a infecção.

“Os próximos 3 a 4 meses, até 70% da população estar vacinada e atingirmos a imunidade de grupo, são críticos”, salientou Conceição Pereira, realçando ser “necessário um esforço adicional”.

Esta “é mais uma medida pioneira”, mas, para que seja bem-sucedida, “é necessária a colaboração de todos”, insistiu a deputada.

A social-democrata destacou ainda que o investimento que o Governo Regional tem realizado na prevenção da covid-19, nomeadamente os 3,5 milhões de euros investidos nesta campanha.

Conceição Pereira reiterou que esta situação pandémica não implica apenas uma questão de saúde pública, mas também de ordem socioeconómica. “Pretendemos que a Madeira e o Porto Santo continuem a ser um destino turístico seguro, reiniciar a actividade económica e, assim ultrapassar os problemas não só de saúde, mas também económicos e sociais”, rematou.