Juventude Comunista apela à participação dos jovens na manifestação do 1.º de Maio

A Juventude Comunista Portuguesa (JCP) vai associar-se à tradicional manifestação da União dos Sindicatos da Região Autónoma da Madeira (USAM), que assinala o Dia Mundial do Trabalhador.

Em nota remetida à imprensa, a JCP recorda que "os dados estatísticos mais recentes apontam para a existência de mais de 6 mil jovens desempregados com idades compreendias entre 18 e 35 anos". Ou seja, "quase 40% do total de desempregados do Região".

Paralelamente, alertam para a existência de uma taxa elevada de precariedade laboral - "falsos recibos verdes, salários em atraso, despedimentos ilegais e contratos renováveis de mês a mês" - acentuada pela pandemia de convid-19.

tendo também em conta o surto epidémico de Covid-19, que acentuou estas problemáticas já existentes.

Face ao exposto, a Juventude Comunista apela à participação dos trabalhadores e , em particular dos jovens da Madeira e Porto Santo na marcha da USAM.

Recorde-se que a iniciativa terá início pelas 10 horas, onde será efetuada uma concentração junto ao edifício da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, seguida de manifestação que culminará no Jardim Municipal do Funchal.