Conheça Cláudia Costa, recenseadora dos Censos 2021 no Caniçal

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), organismo responsável pela coordenação dos Censos 2021 na Região, continua a publicar vídeos com os recenseadores como protagonistas.

Cláudia Costa é uma das duas recenseadoras da freguesia do Caniçal e tem a missão de recensear todos os alojamentos e residentes de cerca de metade da freguesia. Assista ao vídeo aqui ou na página do Youtube da DREM, onde pode também rever as outras entrevistas já gravadas.

Para responder aos Censos 2021, pegue na carta com os códigos que lhe foi depositada na caixa de correio e vá a censos2021.ine.pt. Em alternativa ligue para o 21 054 2021. Faça-o preferencialmente até 3 de maio. Se não recebeu a carta, contacte a sua junta de freguesia, que através do e-balcão dos Censos também está pronta para lhe ajudar na resposta.