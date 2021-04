A delegação do Funchal do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal emitiu um comunicado onde apela à participação dos trabalhadores na manifestação agendada para o 1.º de Maio.

De recordar que, na Madeira, a manifestação concentra-se às 10 horas em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, seguindo depois para o Jardim Municipal.

"No sector do Comercio, nomeadamente nos Hipermercados, e nas IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) nos Lares e das Ajudantes domiciliarias, sectores que impera os baixos salários e o trabalho precário, com a situação pandémica do Covid-19 as entidades empregadoras, protegidas pelo Governo, apoiadas pelos Decretos-Lei avulso, intensificaram ainda mais a exploração aos trabalhadores e não cumprem os direitos consagrados nos Contratos Colectivos de Trabalho", refere o comunicado assinado por Maria José Afonseca.

Entre as reivindicações está emprego Seguro e com Direitos; aumento real dos salários; 35 horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores; 25 dias úteis de férias, contratação colectiva; saúde e segurança nos locais de trabalho e serviços públicos.