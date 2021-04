Há 40 anos, Madeira e Açores reivindicavam regime especial na integração na CEE

A 8 de Abril de 1981 já as questões relacionadas com a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) eram debatidas. Na edição de há quatro décadas, o DIÁRIO dava conta disso mesmo, no rescaldo da Conferência das Regiões Europeias.

Na notícia publicada na data, o DIÁRIO revelava que os, então, presidentes das regiões autónomas dos Açores, Mota Amaral, e da Madeira, Alberto João Jardim, "mostravam-se partidários da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia".

"A única condição exposta pelos mandatários dos arquipélagos, foi que a integração dos seus territórios se efectue tendo como marco um estatuto especial", referia.

A notícia de há quatro décadas referia os alertas lançados por Jardim, nomeadamente o facto de não se poder falar de desenvolvimento das regiões insulares europeias sem antes se solucionarem "os graves problemas do transporte e das comunicações".

Recorde-se que Portugal tornou-se membro de facto da CEE, actual União Europeia, a 1 de Janeiro de 1986, após ter apresentado a sua candidatura de adesão a 28 de Março de 1977 e ter assinado o acordo de pré-adesão a 3 de Dezembro de 1980.

O percurso de Portugal na União Europeia Desde a adesão à CEE, em 1986, passando pelo Espaço Schengen e a adesão ao EURO, Portugal sempre participou no projeto europeu de forma empenhada. Recorde aqui os principais momentos.

No DIÁRIO de 8 de Abril de 1981, era também notícia a visita do embaixador do Canadá em Lisboa à Madeira, Lucien Lamureux e a deslocação à ilha do Governador do Distrito Rotário, João Menéres Pimentel.

Há 40 anos, era também dado destaque a várias questões relacionadas com Educação, com o DIÁRIO a noticiar que os professores criticavam o processo de avaliação do 12.º ano e a profissionalização em exercício e a reformulação do sistema educativo que teria a participação da OCDE.

