SESARAM gastou 40 milhões de euros em remédios no ano passado

Quarenta milhões de euros. Foi este o valor despendido pelo Serviço Regional de Saúde em medicamentos ao longo de todo o ano passado.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que a factura com medicamentos continua a aumentar no SESARAM e o valor gasto em 2020 representou uma subida de 6% (2,4 milhões de euros) relativamente ao total desembolsado em 2019.

Outros temas em destaque

A tempestade continua. Nesta edição conheça a história de Rubina Sousa, cujo telhado da sua habitação desabou com as fortes chuvas, à semelhança de outras coberturas que colapsaram no último fim-de-semana. O DIÁRIO falou com alguns dos desalojados que estão na Pousada da Juventude e percebeu que os avisos eram constantes por parte de quem agora não pode regressar a casa.

De momento, avaliam-se os estragos das inundações em habitações, estacionamentos e lojas e o Governo Regional alerta para novo risco de mau tempo na quarta-feira.

Ora, depois do raio que 'apagou' a Madeira, a Empresa de Electricidade anuncia a criação de uma Central de Baterias nos Socorridos. A empreitada de 8 milhões visa acautelar reservas energéticas e poupar nos combustíveis fósseis para preservar ambiente.

Destaque ainda para as palavras do novo reitor da Universidade da Madeira. Sílvio Fernandes diz que a transferência do Orçamento de Estado tem sido “manifestamente insuficiente” e assume estar preocupado com o impacto das restrições ‘covid’ no funcionamento do ano escolar.

