Festival da Canção Infantil da Madeira celebra 40 anos

À semelhança do que aconteceu no ano passado, o 40.º Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM) 2021 será produzido em estúdio e depois transmitido pela RTP-Madeira. Vedadas ao público, as gravações têm lugar a 11 de Abril, no Centro de Congressos da Madeira, num evento que é organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

Seguindo o formato habitual, o FCIM conta com a participação de 12 canções inéditas, interpretadas por 14 crianças com idades entre os 6 e os 10 anos e com a direcção musical do coro pela maestrina Zélia Gomes. As temáticas são direcionadas ao público infantil e "com cariz pedagógico, trazendo sonhos, inspirações e muita alegria", lê-se no comunicado enviado para a redacção.

"Embora alguns conteúdos do alinhamento estejam, previamente, preparados em vídeo - caso algum dos artistas se veja em situação de confinamento obrigatório -, todos os solistas e coralistas interpretarão os temas ao vivo, como já é habitual neste evento", adianta ainda a mesma nota.

O presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, liderará o jurí, composto ainda por Andreia Jardim, vencedora da edição de 1983, Cristina Barbosa, vencedora da edição de 1987, Lígia Brazão, autora de várias canções participantes no FCIM e Natacha Aguiar, vencedora da edição de 2014.