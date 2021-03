Criação de um fundo regional de desenvolvimento era notícia há 40 anos

No DIÁRIO de 29 de Março de 1981, a notícia em destaque era a criação de um fundo de desenvolvimento regional para a Madeira. A novidade era avançada pelo então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, no regresso de uma deslocação a Lisboa.

"Será criado na Madeira um Fundo Regional de Desenvolvimento. alimentado pelos Orçamentos Regional e Geral do estado e ainda através de créditos externos", dizia o chefe do executivo à chegada ao Aeroporto da Madeira. "Está aceite , tanto pelo Conselho de Ministros, como pelo Govemo Regional que o montante orçamental previsto para a Madeira não é suficiente para fazer face aos investimentos de que a Região carece", acrescentava ainda na altura.

No DIÁRIO de há quatro décadas era também destaque a situação laboral na Polónia que parecia estar em vias de ser solucionada, assim como as conclusões do congresso nacional do CDS, com Freitas do Amaral, então presidente do partido, a afirmar que o partido tinha "condições excelentes para crescer e reforçar a sua posição".

Na Região, era notícia o congresso do PS e o apoio do então líder do PS-Madeira, Emanuel Jardim Fernandes, à moção do Secretariado. "Não devemos confundir propostas e orientação política com a escolha incontestada de Mário Soares", afirmava em entrevista ao DIÁRIO.

Destaque ainda para o jogo que se iria realizar nos Barreiros, naquele dia, entre Nacional e FC Porto, no âmbito da Taça de Portugal.

