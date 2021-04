Preço das casas na Madeira sobe 13,4% durante a pandemia

Desde que a covid-19 chegou a Portugal , em Março de 2020, o preço das casas na Madeira já subiu 13,4% - quando comparado com os valores registados em Março deste ano.

Segundo o índice de preços do idealista, no final do mês de Março de 2021, o preço médio das habitações na Madeira fixava-se em 1.775 euros por metro quadrado (m2). Em relação à variação trimestral, a subida foi de 5,8%.

Dos nove municípios madeirenses que o idealista analisou, Ponta do Sol foi o que apresentou a maior subida (18,2%) seguido por Calheta (15,9%), Machico (12,9%), Funchal (8,2%), Santa Cruz (6,9%) e Ribeira Brava (4,4%).

Pelo contrário, os preços caíram em Santana (-4,7%) e em São Vicente (-3,9%).

O aumento de 8,2% no Funchal, significa que agora o preço na capital está nos 1.991 euros por metro quadrado.

No último ano, os preços desceram em apenas três freguesias no Funchal: Sé (-7,1%), Santa Maria Maior (-5,7%) e Monte (-0,2%). Já no outro lado da tabela, asfreguesias de Santa Luzia (26,2%), Imaculado Coração de Maria (19,9%) e São Pedro (17,3%) registaram as maiores subidas de preços por metro quadrado.

No geral, é nas freguesias do Monte (1.325€/m2), São Roque (1.373€/m2) e Santo António (1.528€/m2) que se encontram as casas mais baratas. As mais caras estão na Sé (2.287€/m2), em São Martinho (2.204 €/m2) e no Imaculado Coração de Maria (2.202€/m2).

No Porto Santo, os preços derraparam 5,7% nos últimos 12 meses, fixando-se em 1.371 euros por metro quadrado.

Comparando com o resto do país, o preço das casas regista uma subida de 5,8% durante o mesmo período, situando-se em 2.181 euros/m2.

Regiões de Portugal

À excepção do Alentejo onde os preços das casas caíram 2,3%, todas as regiões do país assistiram a um aumento de preços nos últimos 12 meses. A maior subida mesmo na Madeira (13,4%), seguida pelo Centro (8,5%) e pelo Norte, onde os preços aumentaram 7,7%. Segue-se Algarve (6%), Área Metropolitana de Lisboa (3%) e os Açores (2,6%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.098 euros por m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.387 euros por m2), pelo Norte (1.850 euros por m2) e pela Madeira (1.775 euros por m2). No fim da lista, estão os Açores (1.013 euros por m2), o Alentejo (1.023 euros por m2) e o Centro (1.128 euros por m2).

Distritos/Ilhas

Dos distritos analisados, os maiores aumentos tiveram lugar em Aveiro (15,6%), Madeira (13,5%), Vila Real (13,4%), Braga (11,9%), Setúbal (8,9%), Coimbra (8,4%), Porto (8,2%), Viseu (7%), Faro (6%) e Porto Santo (5,7%). Segue-se Bragança (4,9%), Lisboa (3,5%), Santarém (3,2%), Leiria (3%), Viana do Castelo (3%), Castelo Branco (2,6%), Ilha Terceira (2,1%) e Ilha de São Miguel (0,3%).

Por outro lado, desceram em Portalegre (-9,2%), Guarda (-3,1%), Évora (-2,7%) e Beja (-2,2%).

De referir que o ranking dos distritos mais caros continua a ser liderado por Lisboa (3.438 euros por m2), seguido por Faro (2.387 euros por m2) e Porto (2.170 euros por m2). Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (627 euros por m2), Portalegre (661 euros por m2), Castelo Branco (714 euros por m2) e Beja (770 euros por m2).

Cidades capitais de distrito

Os preços aumentaram em 16 capitais de distrito, com Vila Real (26,4%) a liderar a lista. Seguem-se Viseu (13,9%), Braga (13,7%), Coimbra (11,2%), Aveiro (11%), Setúbal (8,6%), Funchal (8,2%), Castelo Branco (7,9%), Guarda (7,4%) e Bragança (6,3%). As subidas menos acentuadas foram registadas em Leiria (5,6%), Porto (5,2%), Faro (5,1%), Viana do Castelo (2,9%), Évora (1,6%) e Lisboa (1,3%).

Por outro lado, os preços desceram em Portalegre (-24,5%), Beja (4,5%), Ponta Delgada (-0,6%) e Santarém (-0,5%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 4.773 euros por m2. Porto (2.978 euros por m2) e Funchal (1.991 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Já as cidades mais económicas são Portalegre (648 euros por m2), Guarda (679 euros por m2), Beja (759 euros por m2) e Bragança (786 euros por m2).