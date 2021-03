Lares públicos de idosos da Madeira com 40 inscrições para visitas

Os lares de idosos públicos da Madeira têm hoje 40 inscrições para visitas aos seus utentes, no primeiro dia da reabertura destas entidades aos familiares dos residentes, informou a secretária da Inclusão e Cidadania.

"Relativamente aos lares oficiais, temos hoje 40 inscrições para visitarem os seus idosos, a maior parte no da Bela Vista [na zone leste do Funchal]", disse Augusta Aguiar, que marcou presença numa das instituições para assinalar a retoma das visitas.

A reabertura dos lares residenciais de idosos a visitas foi determinada pelo Conselho do Governo da Madeira na passada semana. O executivo decidiu manter as restantes medidas restritivas devido aos casos de pandemia de covid-19 registados na região, como as limitações de circulação e o recolher obrigatório, na sequência da renovação do estado de emergência.

"Isto é um processo novo. Os familiares também se estão a organizar de forma a poderem visitar os seus entes queridos", disse a governante madeirense, realçando que para a decisão contribuíram o facto de estar efetuada "a vacinação da quase totalidade dos idosos e colaboradores, e a proximidade da Páscoa".

Augusta Aguiar salientou que "as visitas decorrem durante todo o dia, dependem do agendamento feito pelos familiares de acordo com a sua disponibilidade".

O processo de visitas aos lares está sujeito a várias regras, como a necessidade de "fazer até 72 horas antes um teste rápido de antigénio".

A secretária regional explicou que este pode ser solicitado "através de um email", mas os familiares também podem "articular uma semana antes com o lar e dizer que pretendem fazer a visita, sendo a própria estrutura residencial que faz articulação direta" com os serviços de saúde.

Augusta Aguiar adiantou que as autoridades de saúde da região "disponibilizaram um espaço próprio, existindo uma box preparada para dar uma resposta mais célere" aos pedidos.

Visto que se aproximam os dias da quadra da Páscoa, as pessoas "ainda vão a tempo, está dentro das 72 horas para realizar os testes", enfatizou.

Augusta Aguiar salientou que nestes processos estão a ser dados "passos ainda curtos e com confiança para esta proximidade ser maior", sendo possível apenas "uma visita por semana" por utente.

A resolução determina que a visita não deve exceder os 30 minutos e que devem ser asseguradas todas as medidas de desinfeção, uso de máscaras, entre outras regras.

A responsável indicou que na Madeira existem "32 estruturas residenciais para pessoas idosas": 22 de instituições de solidariedade social, cinco de entidades privadas e outros cinco são lares públicos oficiais.

Segundo os dados da Secretaria da Inclusão e Cidadania da Madeira, estas instituições têm uma população residente de 1.432 pessoas.

De acordo com os mais recentes dados da Direção Regional de Saúde, a Madeira registou na segunda-feira mais 24 novos casos de covid-19, sendo um importado da região Norte do continente e 23 de transmissão local, e 35 recuperações.

Desde 16 de Março de 2020, a região contabiliza 8.332 casos confirmados do novo coronavírus, 7.783 recuperados e 71 óbitos associados à infecção.