Açores com 82 águas balneares identificadas este ano, mais sete do que em 2020

Os Açores têm 82 águas balneares aprovadas para este ano, mais sete do que em 2020, uma "distinção" que visa assegurar a sua qualidade, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota divulgada pelo Governo Regional, "esta lista oficial das águas balneares costeiras da região para 2021 consta de uma portaria publicada recentemente em Jornal Oficial".

Assim, além da reentrada da Baixa da Areia, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, são identificadas seis novas águas balneares na região: Poça das Mujas (freguesia de Calheta de Nesquim) e Pontes (freguesia de Ribeiras) no concelho das Lajes do Pico, Arcos (freguesia de Santa Luzia), Caisinho (freguesia de Santo Amaro) e Poça Branca (freguesia da Prainha), no concelho de São Roque do Pico e ainda Calheta dos Lagadores (freguesia dos Biscoitos), no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira.

São Miguel, a maior e mais populosa ilha dos Açores, é a que tem o maior número de águas balneares identificadas (24), seguida do Pico (22) e da Terceira (16).

O Faial tem seis águas balneares identificadas, a Graciosa e Santa Maria têm quatro cada, São Jorge tem três, a ilha das Flores tem duas e o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, uma.

A época balnear varia de zona para zona, de acordo com as especificidades de cada uma, decorrendo o início entre 01 de junho e 03 de julho e o término entre 31 de agosto e 14 de outubro.

O Governo dos Açores sublinha que a identificação de águas balneares visa "assegurar a sua qualidade, pelo que a sua inclusão na lista oficial deve basear-se no compromisso sólido e consistente, por parte das respetivas entidades gestoras, de manutenção de condições de usufruto daquelas águas balneares ao longo dos anos, nomeadamente ao nível da saúde e segurança dos banhistas e da sustentabilidade dos sistemas naturais".

A Direção Regional dos Assuntos do Mar é a entidade competente por coordenar o procedimento de identificação das águas balneares e definir e implementar o programa de monitorização da sua qualidade.

Para este ano está agenda a recolha e a análise de "mais de 800 amostras em todas as ilhas" e os resultados deste programa, assim como outras informações sobre as águas balneares da Região, serão regularmente publicados no Portal da Direção Regional dos Assuntos do Mar, no endereço eletrónico www.aguasbalneares.azores.gov.pt.