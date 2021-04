PSD apresenta voto de congratulação pela 40.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira

O grupo parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação pela 40.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira.

"Sendo o festival desta índole que, em Portugal, conta com mais edições anuais consecutivas, é de elementar importância o seu papel, ao longo destes anos, na valorização de compositores e letristas ligados à música infantil, bem como, no surgimento de talentosos intérpretes que têm encantado com os seus temas de natureza infantil", explica através de um comunicado de imprensa.

"O Festival da Canção Infantil da Madeira é, há décadas, transmitido pela RTP Madeira, chegando à casa de muitos madeirenses, e faz-se, também, graças ao inexcedível e fundamental apoio de muitos parceiros e das famílias que acompanham, de forma graciosa e dedicada, os seus pequenos talentos durante todo o processo, o que merece, igualmente, reconhecimento da parte dos social democratas", sustenta.

Acrescenta ainda que, através deste festival, "a Madeira foi a região do país onde se criaram e interpretaram o maior número de canções para a infância, o que, atendendo às evidências científicas sobre o contributo da música no desenvolvimento intelectual, cultural e emocional da criança, torna inegável o pragmatismo, a visão e a aposta do Governo Regional, desde cedo, na educação e na formação das crianças madeirenses e porto-santenses com a dinamização deste tipo de iniciativa".

O PSD congratula, assim, todos os que têm tornado possível a realização do Festival da Canção Infantil da Madeira, corroborando com a aposta pragmática do Governo Regional no desenvolvimento integral dos mais novos, através da música.