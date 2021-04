Regresso às aulas na Madeira dentro da normalidade

Os alunos do ensino secundário regressam esta quinta-feira ao regime de aulas presenciais, depois de dois meses com aulas à distância.

Para garantir segurança neste regresso ao ensino presencial, o Governo Regional implementou um plano de testagem e, como docentes e funcionários das escolas, todos os alunos do ensino secundário também estão a fazer despiste à covid-19. A testagem dos estudantes deste nível de ensino começou na última segunda-feira, 5 de Abril e, até ao final do dia de ontem, foram testados 6.138 estudantes. Com estas análises foram identificados cinco casos positivos.

O DIÁRIO está a acompanhar o regresso dos jovens da Escola Secundária Jaime Moniz, que corre dentro da ‘normalidade’ prevista.

É num ambiente de grande contentamento que os alunos retornam às instalações do ‘Liceu’ e embora com alguns ajuntamentos, os jovens sentem-se seguros, já que foram todos testados.

Alguns dos alunos do 12.º ano descrevem este regresso como “normal”. É o caso de Jéssica Dias e Laura Nogares, que já estão habituadas ao regime de aulas à distância, apesar de destacarem a importância de regressar ao ensino presencial para facilitar os estudos para os exames nacionais.