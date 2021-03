Proteção Civil dos Açores com orçamento de 2,4 milhões este ano

O secretário regional da Saúde e Desporto do Governo dos Açores, Clélio Meneses, disse hoje que o serviço de Proteção Civil na região irá ter um orçamento de cerca de 2,4 milhões de euros em 2021.

"Há uma transferência de despesas correntes da região para a Proteção Civil de 860 mil euros que completam o orçamento global da Proteção Civil de cerca de 2,4 milhões de euros, sendo que o remanescente é através de receitas próprias, nomeadamente de seguros", declarou.

Clélio Meneses falava hoje na Assembleia Legislativa dos Açores, na cidade da Horta, na ilha do Faial, onde foi ouvido na Comissão de Política de Geral a propósito do Plano e Orçamento da região para 2021.

O secretário com a tutela da Proteção Civil destacou que em 2021 serão concluídos os projetos de ampliação dos quartéis de bombeiros das Lajes do Pico, da Povoação, na ilha de São Miguel, e da cidade da Horta, no Faial.

"Em termos de orçamento, o que se prevê é desenvolver política de investimento criteriosa e rigorosa ao nível da Proteção Civil, tendo em conta a relevância e importância da Proteção Civil ao nível da proteção e da pronta prestação de cuidados à população", apontou.

Clélio Meneses disse ainda ser necessário tornar o serviço da linha de saúde Açores "mais eficaz".

"[Pretendemos] a dinamização e alargamento da atuação da linha de saúde, entendendo que é necessário implementar algumas mudanças que tornem este importante serviço mais eficaz e viável, no sentido de a resposta ser mais rápida", apontou.

O deputado do PSD Carlos Ferreira destacou o "grande investimento" feito na última legislatura na aquisição de ambulâncias e destacou a "necessidade" de a região adquirir autotanques.

O socialista João Vasco Costa questionou o governante sobre as verbas alocadas para as reparações de ambulâncias, uma vez que estando aquelas no "prazo de garantia" não necessitariam de investimentos na reparação.

Clélio Meneses respondeu que algumas ambulâncias necessitam de intervenção "não por defeito de fabrico", mas por "necessidades de adaptabilidade" ao serviço.

Pedro pinto, do CDS-PP, destacou que a verba para a formação da população em situações de riscos naturais é de "apenas e só" dez mil euros.

Já o deputado do PAN, Pedro Neves, alertou para a necessidade de construção de uma unidade heli (para acolher deslocações de helicópteros) no Faial.

Começaram hoje na cidade da Horta as audições aos membros do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM (e apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal) no âmbito do Plano e Orçamento da região para 2021.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.