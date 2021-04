Presidente da Comissão Regional do PS considera que “as explicações dadas até agora são insuficientes” por parte do CDS

Não foi assunto debatido na Comissão Regional do PS, que se realizou na manhã de hoje, no Centro de Congressos da Madeira, mas, questionada sobre a questão do empréstimo/financiamento do CDS-Madeira, que tem sido notícia nos últimos dias, Célia Pessegueiro foi clara: “As explicações dadas, até agora, são insuficientes”. Por isso, entende, é preciso esmiuçar o assunto, mas isso deve ser feito pelo CDS e “o mais rapidamente possível”.

“Julgo que as explicações dadas não foram claras. Aliás, vieram deixar a nu que há um recebimento indevido, para uma finalidade que a lei enquadra muito bem: o financiamento partidário tem regras muito claras, tem valores definidos e tem mecanismos definidos e não é, com certeza, nas contas pessoais.”

Ainda assim, Célia Pessegueiro deixou claro que o assunto não foi tema da Comissão Regional. “Não tocámos nesse assunto. Não é assunto que nos interesse particularmente, a questão da vida interna do CDS.”

Questionada quanto à possibilidade de o PS recorrer a financiamento bancário, para a campanha autárquica deste ano, a presidente da Comissão Regional lembrou que essa tem sido uma prática habitual do partido. “Quase sempre recorreu, na altura de eleições. Se necessitar, vai usar esse expediente, que é legal, claro, transparente e sem subterfúgios.”