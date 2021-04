CDS estranha queixa do PS quando 4 câmaras socialistas são investigadas por corrupção

A Comissão Política do CDS-Madeira classificou como “atitude estranha e vergonhosa de aproveitamento político” a queixa-crime que o líder parlamentar do PS, Miguel Iglésias, anunciou sobre a entrega de 30 mil euros por parte do principal financiador do Chega a cinco dirigentes centristas madeirenses.

O CDS estranha tal diligência socialista porque “parte de pessoas que estão a ser investigadas por corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio” e lembra as rusgas feitas em todas as autarquias socialistas da Região em Outubro de 2020, “aqui, sim, com processos judiciais pendentes e em curso”.

O líder do CDS, Rui Barreto, também comentou a queixa-crime apresentada por Miguel Iglésias no Ministério Público: ”O Partido Socialista tem um processo por corrupção activa em quatro municípios, não é de suspeições numa reportagem. Eu nunca fiz declarações sobre isso, nem me vou pronunciar sobre isso”. De resto, sublinhou que está “totalmente disponível para esclarecer o que tiver de esclarecer se eventualmente isto constituir um acto judicial”, apesar de achar que o caso “não tem matéria nenhuma para isso”.