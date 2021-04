Sara Madalena espera por explicações para saber se liderança de Barreto está em causa

A vereadora do CDS na Câmara da Ponta do Sol, Sara Madalena, deixou, esta manhã, em aberto as questões dos danos na imagem do partido e das condições de continuidade da liderança de Rui Barreto na sequência da divulgação da entrega de 30 mil euros a cinco dirigentes regionais por parte do principal financiador do partido Chega.

À pergunta dos jornalistas sobre se a liderança de Rui Barreto está em causa, a vereadora respondeu: “Seria prematuro dizê-lo antes da reunião interna. Depois da reunião interna, se calhar poderei ter outra conclusão”.

Sara Madalena admitiu que “não sabia” do polémico pagamento efectuado em 2019 e afirmou que espera “ser esclarecida” pela direcção do partido. “Estamos aqui para perceber se a imagem (do partido) fica danificada ou não. Neste momento é ainda prematuro para tirar essa conclusão”, adiantou.