Tome nota da agenda deste sábado, dia 24 de Abril

Calado e Fino visitam obras de requalificação do Hospital dos Marmeleiros

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitam as obras de requalificação do Hospital dos Marmeleiros. A visita tem início, pelas 11 horas.

Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se

A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se, a partir das 09h30, na sala de conferências do Casino da Madeira (Sala Azul). As declarações à comunicação social estão previstas para as 10h30.

PSD realiza iniciativa política

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, pelas 10 horas, uma iniciativa política, a ter lugar acima do Madeira Tecnopolo.

JPP promove iniciativa sobre cultura

O JPP promove uma iniciativa sobre a temática da culura, que terá como porta-voz Élvio Sousa, pelas 12 horas, na Fábrica ‘O Reizinho’, no Caminho da Palmeira - Gaula.

Abertas inscrições para Congresso de Educação Artística

O XII Congresso de Educação Artística, organizado pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira em parceria com a Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, está agendado para os dias 1, 2 e 3 de Setembro. As inscrições já estão abertas e todas as informações acerca do evento podem ser consultadas em https://cea.conservatorioescoladasartes.com.

Abertas candidaturas para Pós-Graduação

A Universidade da Madeira (UMa) deu início ao processo de candidaturas à quarta edição Madeira da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados noutras áreas. O prazo limite para submissão das candidaturas é o dia 4 de Julho de 2021, devendo ser efectuada, exclusivamente on-line, através do endereço https://candidaturas.uma.pt.

Concerto comemorativo do 25 de Abril

No âmbito das comemorações do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974, a Câmara Municipal do Funchal promove um concerto comemorativo da Revolução dos Cravos, pelas 21 horas, no jardim interior dos Paços do Concelho do Funchal, com Alexandra Barbosa, que será acompanhada por Duarte Pereira, que tocará cajón, e Beto Madeira, que tocará guitarra. O espectáculo irá reunir um repertório de músicas de intervenção e de músicas originais da vocalista. A transmissão do espectáculo será via Facebook e para toda a parte. O momento musical será sucedido, também com transmissão nas redes sociais, por duas intervenções artísticas, uma em directo do átrio da CMF e outra a partir do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Exposição exibida no continente

A exposição do Centenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa-Funchal vai ser exibida em território continental. Por cá, devido à enorme afluência, será prolongada por mais duas semanas, encerrando assim no próximo dia 7 de Maio, no Átrio da CMF.

Jogo entre Madeira SAD e CS Madeira

O Madeira SAD e o CS Madeira defrontam-se, pelas 15 horas, em jogo da I Divisão nacional de andebol feminino, que decorre no Pavilhão do Funchal.