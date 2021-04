Despiste na VR1 resulta em ferido ligeiro

Um ferido ligeiro é o resultado de um despiste ocorrido esta manhã na via rápida, mais concretamente no túnel da Abegoaria, Caniço, no sentido Funchal – Santa Cruz.

Para o local, pouco depois das 9 horas, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram 7 operacionais e três meios (ambulância, viatura de desencarceramento e viatura de apoio).

As primeiras indicações dão conta de um ferido leve.