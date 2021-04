Comissão de Saúde e Assuntos Sociais remete para debate duas recomendações ao Governo Regional

A Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais remeteu hoje para debate em plenário o projecto de Resolução, do PS, que recomenda ao Governo Regional a “implementação de Medidas de Avaliação da Experiência e Resultados Reportados pelos Doentes no Serviço Regional de Saúde”, confirmou presidente da Comissão.

Élvio Jesus vincou “que o próprio SESARAM já detém o licenciamento para a aplicação destes instrumentos, quer em papel, não aconselhável nesta época de pandemia, quer no próprio sistema de informação de saúde da Madeira”.

O diploma solicita, portanto, a incorporação de “medidas do tipo PREM e PROM, designadamente as já autorizadas pela PROMIS®, no sistema de registos electrónicos do Sistema Regional de Saúde, de modo a que os profissionais as possam utilizar na sua interacção com os utentes/cuidadores”.

Este grupo especializado de trabalho parlamentar considerou, também, apto para debate em plenário o Projecto de Resolução do JPP que pede a “priorização dos nadadores-salvadores no processo de vacinação covid-19”.

Em sede de especialidade foi aprovada, por unanimidade, a proposta de Decreto Legislativo Regional que define “as regras e procedimentos a serem adotados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), no âmbito do processo de descongelamento das carreiras dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica”. O diploma segue para votação final global.