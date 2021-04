Gualberto Fernandes considera que "reúne todas as condições" para ser um bom presidente

O arquitecto e deputado do PSD na Assembleia da Madeira Gualberto Fernandes é o cabeça de lista do partido à Câmara da Ponta do Sol e considera que "reúne todas as condições" para ser um bom presidente do município.

"Julgo que neste momento reúno as condições todas para ser um bom presidente", disse o candidato à agência Lusa.

Falando sobre esta sua convicção, Gualberto Fernandes repetiu uma expressão da zona rural, que usou na sua primeira intervenção política que fez, na candidatura à Assembleia Municipal do concelho, em 2005: "Eu já estou calçado".

O candidato explicou que, tendo 62 anos, já tem "uma vida estabilizada e ideias" para o concelho.

"Por isso, estou à vontade", sublinhou.

Com uma larga experiência política, Gualberto Fernandes foi presidente da Assembleia Municipal durante três mandatos e cumpre, presentemente, o quarto mandato como deputado do PSD no parlamento madeirense.

"Aceitei este desafio [ser cabeça de lista] porque gosto da Ponta do Sol. Nasci na Ponta do Sol. Sempre vivi na Ponta do Sol. Tenho ideias para a Ponta do Sol e julgo que as minhas são melhores", enfatizou.

Gualberto Fernandes adiantou ainda que "já tem projetos feitos" que vai apresentar nos próximos meses.

"Como sou arquiteto, já pensei muito sobre esses assuntos. Tenho algumas ideias e alguns desenhos", complementou.

Sobre os principais problemas do concelho, o candidato diz ser "preciso dar uma maior atenção à terceira idade e cativar principalmente a juventude para que quando chegar à fase adolescente ou adulta possa, depois de cumprir os estudos, fixar-se no município".

Também considera que "o problema da esquadra da PSP não está bem resolvido", apesar da atual presidente socialista do concelho, Célia Pessegueiro, ter garantido que "resolveu num dia", referindo que "não se vê nada".

O candidato sustenta que o município tem a obrigação de "arranjar uma solução para a estação dos correios", o que, no seu entender, passa por encontrar uma outra localização, porque o trânsito está constantemente interrompido naquela artéria.

Gualberto Fernandes declarou estar "confiante num bom resultado", porque, "em democracia, como dizia Mário Soares, 'só perde quem não se candidata'".

"Mas não é o caso, vamos ganhar", perspetivou.

O executivo camarário da Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira, que sempre fora governado com maioria pelo PSD, passou nas últimas eleições autárquicas para as mãos do PS.

Com uma vereação composta por cinco elementos, em 2017, num universo de 5.056 votantes, o PS obteve 40,29% da votação (2.037 votos) e elegeu dois vereadores, o PSD conseguiu 38,67% (1.995 votos) e ficou com o mesmo número de representantes. O CDS assegurou o outro lugar reunindo 14,20% (718 votos).

O concelho da Ponta do Sol, na parte sul da ilha da Madeira, que ocupa uma superfície de 46,19 quilómetros quadrados, é composto por três freguesias: Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar, nas quais residem cerca de 8.800 pessoas (Censos 2011).

Até à data foram anunciadas oficialmente as candidaturas à presidência do município da atual responsável pela Câmara Municipal, Célia Pessegueiro (PS), Aires Pedro (Iniciativa Liberal) e Paulos Freitas (JPP).

A data das eleições autárquicas ainda não está marcada, mas por lei devem realizar-se em setembro ou outubro.