Economia regional volta a cair após meses de recuperação

Em Janeiro de 2021, após vários meses de franca recuperação, a economia regional teve um "desempenho mais negativo do que no mês anterior", situando agora o IRAE em -3,9%.

Segundo nota da Direcção Regional de Estatística, o "Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) indicia que, no mês de Janeiro, a atividade económica da RAM continuou em queda e de forma mais expressiva do que no mês anterior", que tinha já sido de -3,6%.

Aliás, desde Março do ano passado que o IRAE se mantém negativo, na altura uns ligeiros -0,2%, tendo atingido consecutivamente mínimos nos últimos 11 meses, sendo que o valor mais baixo tinha sido em Junho (-10,0%) com franca recuperação nos meses seguintes. O IRAE atingiu os -3,4% em Novembro e nos dois meses que se seguiram a situação agravou-se, até aos referidos -3,9%, a maior quebra em cinco meses.

O grafismo em baixo mostra essa inversão na recuperação desta recessão, interrompida precisamente no primeiro momento de interrupção abrupta da actividade económica (que ocorreu a meio de Março de 2020), deitando por terra também 81 meses consecutivos de crescimento económica (entre Junho de 2013 e Fevereiro de 2020).

Fonte: DREM

O IRAE, segundo a DREM, tem por objectivo “sinalizar o comportamento da atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”. E acrescenta: "O seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis."